El pasado domingo 1 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por concluida la revisión del caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein tras la publicación de una última partida de documentos de la investigación.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo en una entrevista con la cadena ‘ABC News’ que la revisión del caso de tráfico sexual contra Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, y su cómplice, Ghislaine Maxwell, quien cumple condena de 20 años de cárcel, “ha terminado”.

En otra entrevista con la cadena ‘CNN’, Blanche dijo que entiende que las “víctimas quieren ser compensadas” por los abusos de Epstein, pero subrayó que la fiscalía no puede “crear pruebas o presentar un caso que no existe”.

El ‘número dos’ del Departamento de Justicia en el Gobierno de Donald Trump hizo estas declaraciones después de que un grupo de 18 supervivientes de Epstein dijeran en un comunicado conjunto que no se detendrán “hasta que se revele por completo la verdad y todos los perpetradores rindan cuentas”.

La onda expansiva de los ‘papeles de Epstein’ ha salpicado a un número importante de figuras públicas, incluyendo la monarquía británica, el presidente Donald Trump y el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick.

Howard Lutnick

De las tres millones de páginas publicadas el viernes sale a relucir el nombre de Lutnick, que según esos documentos, planificaba en 2012 junto a su esposa visitar la isla del millonario, pero no se desprende si esa visita se materializó.

Sin embargo, el funcionario ha dicho que no mantuvo más contacto con Epstein desde 2005, cuando el matrimonio fue invitado a tomar un café en la casa de Epstein, que vivía justo a su lado.

Steve Tisch

En los vínculos con Epstein también figura el copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, con quien intercambió numerosos mensajes, en su mayoría en 2013, relacionados con mujeres, destacan los medios. El nombre de Tisch aparece al menos 440 veces entre los documentos.

Tisch, de 76 años, es presidente, copropietario y vicepresidente de los Gigantes y ha producido docenas de películas de Hollywood, incluidas ‘Forrest Gump’ y ‘Risky Business’.

Tras la publicación de los documentos, que incluyen fotos, Tisch señaló sostuvo “una breve relación” con Epstein en la que intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas y hablaron además de cine, filantropía e inversiones.

Donald Trump

BONNIE CASH

La nueva tanda de documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU. incluye una lista de denuncias contra el presidente Donald Trump que fue recopilada por el FBI el año pasado y que no aporta pruebas que las corroboren.

El listado incluye al menos doce denuncias que fueron recibidas por la agencia y señalan al mandatario de cometer abuso sexual en Mar-a-Lago contra menores de edad junto a Epstein y su cómplice y pareja sentimental, Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años por tráfico humano.

Las acusaciones, mencionadas en un intercambio de correos electrónicos por parte de agentes federales, parecen no haber sido verificadas y los funcionarios señalan en las comunicaciones algunas son “informaciones de segunda mano”.

El documento indica que, en muchos casos, no se estableció contacto con las personas que enviaron las denuncias o que no se proporcionó información de contacto.

Trump ha asegurado que él nunca ha estado en la isla de Epstein.

Príncipe Lorenzo

El príncipe Lorenzo, hermano menor del rey Felipe de los belgas, precisó el lunes que coincidió en dos ocasiones con Jeffrey Epstein, pero “nunca en actos públicos o colectivos” donde el financiero pederasta estadounidense estuviera presente, sino “a solas”.

El hermano del jefe del Estado de Bélgica difundió un segundo comunicado después de un primero emitido el lunes por la mañana en el que negaba “jamás, ni directa ni indirectamente, haber asistido a un evento en el que Jeffrey Epstein, el difundo hombre de negocios estadounidense y delincuente sexual y su entorno estuvieran presentes”.

Epstein había pretendido que el aristócrata belga le pusiera en contacto con universidades europeas para dar clase allí y “en particular en universidades que acogen a estudiantes mujeres”, escribe el príncipe.

Elon Musk

FRANCIS CHUNG /EFE

El magnate Elon Musk, preguntó a Jeffrey Epstein: “¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?“, según figura en un correo electrónico difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado viernes en una desclasificación masiva de documentos.

En un mensaje anterior, Epstein preguntaba cuántas personas serían para preparar el helicóptero a la isla, a lo que Musk repondía que solo «Talulah y yo», en referencia a Talulah Riley, actriz y escritora británica que se casó con el magnate en dos ocasiones.

El intercambio de mensajes en 2012 entre Musk y Epstein pone de manifiesto la relación entre ambos pero sigue dejando la duda de si el dueño de Tesla llegó a ir a la isla privada del acusado de tráfico sexual.

Musk ha dicho públicamente que Epstein “intentó acercarse” a él, pero que él nunca visitó la isla y que cualquier sugerencia de lo contrario es “categóricamente falsa”.