El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes, en la víspera de su reunión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que éste ha cambiado “mucho su actitud” desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y que espera tener una buena reunión, en la que discutirán sobre narcotráfico.

“Antes era crítico, pero después de la incursión en Venezuela se volvió muy amable, cambió mucho de actitud. Tengo muchas ganas de verlo”, señaló Trump.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que operan grupos guerrilleros y de narcotraficantes que son una fuente de inestabilidad para los dos países, por lo que analistas como el excanciller Julio Londoño Paredes consideran que Trump podría pedir a Petro apoyo para sus acciones en Venezuela.

En vista de que Colombia celebrará elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo, con una previsible segunda vuelta el 21 de junio, los analistas no descartan que Trump le pida a su interlocutor garantías de transparencia y de no intervención en favor del candidato oficialista.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, uno de los asuntos centrales de la reunión, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, que acompaña al presidente en Washington, dijo que confía en que el mandatario podrá sustentar ante Trump, “con cifras contundentes”, que su Gobierno está comprometido con ese objetivo.

“La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos y contarle al presidente de los Estados Unidos de manera directa cuál es la perspectiva de este Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y sustentar con cifras la posición que nosotros tenemos con respecto a lo que se debe hacer en Colombia”, afirmó la funcionaria.

Miranda señaló que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que ella dirige trabaja con aproximadamente 30.000 familias campesinas “e incluso antes de la llegada del presidente Trump al Gobierno de Estados Unidos teníamos trazada la meta de sustituir 30.000 hectáreas (sembradas de coca) en 2026”.

Además de la crucial reunión con Trump, el mandatario colombiano, que recibió un visado especial para este viaje, tendrá en su agenda en la capital estadounidense actividades “orientadas al diálogo político, académico y comunitario” hasta el 5 de febrero cuando regresará a Bogotá, según Presidencia.