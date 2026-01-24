El colectivo periodístico ‘La Hora de Venezuela’ filtró el viernes un video en el que se escucha a Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, hablar por llamada sobre las supuestas amenazas de muerte que recibió por parte de las autoridades de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el pasado 3 de enero.

Lea: Delcy Rodríguez propone convocar “verdadero diálogo político” que incluya a la oposición

Según el medio local, en medio de una reunión con personas afines al régimen, el entonces ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, contestó una llamada de Delcy Rodríguez y la puso en altavoz para que todos los presentes escucharan lo que ella tenía que decir sobre “el secuestro” de Maduro.

Agencia EFE Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Rodríguez comenzó diciendo pese a que el chavismo sí se había planteado un escenario de ataque por parte de Estados Unidos, nunca imaginó que ese país cruzaría esa línea “no roja, púrpura” de bombardear una ciudad de un país sudamericano.

Lea: Delcy Rodríguez ordena una docena de cambios en el mando militar de Venezuela

“Eso no está en nuestra historia. Aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal, en una confrontación además tan desigual. Hay que reconocerlo, estamos enfrentando a una potencia nuclear”, dijo Rodríguez.

Sostuvo que “las amenazas vinieron desde el primer minuto” tras la captura de Maduro y que no las enfrentaron con miedo, refiriéndose también a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y a Diosdado Cabello, ministro del Interior.

“Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar”, afirmó.

Lea: Delcy Rodríguez dice que va a encarar las diferencias con Estados Unidos “sin temor alguno”

Ronald Peña R./EFE FOTODELDÍA AME5601. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), saluda junto al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez (i), y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, antes de presentar la rendición de cuentas ante el Parlamento este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.

Agregó que la información que les dieron las autoridades estadounidenses fue que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido asesinados, no capturados.

“Nosotros dijimos: ‘estamos listos para correr la misma suerte’. Y esa afirmación la mantenemos hasta el día de hoy porque las amenazas son permanentes. Los chantajes son permanentes. Y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica”, señaló Delcy durante la llamada.

Lea: Delcy Delcy Rodríguez cifra en 626 los excarcelados en Venezuela: “Hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira”

Seguidamente, contó que “alguien” le dijo que desde EE. UU. los estarían chantajeando permanentemente con Nicolás Maduro y Cilia Flores. “Nosotros dijimos: ellos (Maduro y Cilia) se declaran en combate allá y nosotros en combate acá. Pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso pensando en ellos”.

Lo último que se le escucha decir a Rodríguez en el video filtrado es que uno de los objetivos tras la detención de Maduro es “preservar el poder político”.