La Armada del Ecuador incorporó este lunes a su flota la lancha guardacostas ‘Isla Santa Rosa’ LG-40, una embarcación donada por Estados Unidos para intensificar el combate contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos que se detecten en el océano Pacífico.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que estas lanchas son “muy importantes” en el combate al narcotráfico, ya que se utilizan para custodiar embarcaciones e impedir que la droga sea ingresada bajo modalidades como el ‘gancho ciego’, que consiste en ocultar la sustancia en un envío comercial sin que sepan quienes envían o reciben el cargamento legal.

Además, dijo que permitirá “ir detrás de los botes que salen con droga y de los semisumergibles”. “Es parte del combate que estamos haciendo, agregó.

Es control no solamente de fronteras, de ejes viales, sino también de puertos y de nuestro mar territorial", afirmó tras la ceremonia de entrega oficial de la lancha a las Fuerzas Armadas.

Loffredo también resaltó la importancia de la cooperación internacional en el tema de seguridad.

“Si nuestros enemigos tienen estrategias que no conocen fronteras, es importante que las nuestras para combatirlos tampoco las conozcan. Estamos enfrentando a organizaciones de crimen transnacional y es lógico que los países que estamos sufriendo por estas bandas criminales nos unamos y seamos aliados para poder combatirlas”, añadió.

La lancha guardacostas fue cedida por Estados Unidos como parte de los programas de cooperación bilateral orientados al fortalecimiento de la seguridad regional.

De acuerdo a Defensa, la embarcación es una patrullera costera que está equipada con sistemas de navegación avanzados y diseñada para misiones de vigilancia, seguridad marítima, interrupción del tráfico ilícito y operaciones de búsqueda y rescate.

Además, posee una autonomía de hasta cinco días, habitabilidad para dieciocho personas y cuenta con un bote de goma con motor fuera de borda, “lo que permite respuestas rápidas, abordajes e intervenciones tácticas durante operaciones de control marítimo”, precisó la institución.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, al menos 135 de ellas en operaciones marítimas, algunas ejecutadas con el apoyo de Estados Unidos.