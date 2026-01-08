El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que Venezuela ha liberado a cinco ciudadanos españoles encarcelados en ese país, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad, que ya se disponen a viajar a España asistidos por la embajada en Caracas.

Leer también: Senado aprueba una resolución para impedir que se lleven a cabo más acciones militares en Venezuela

El Ministerio, dirigido por José Manuel Albares, ha informado en un comunicado de la puesta en libertad de estos ciudadanos dentro del “número importante” de personas encarceladas cuya puesta en libertad ha sido anunciada este jueves por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

“El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos”, añade la nota de Exteriores, que revela además que Albares ha podido hablar con todos ellos “personalmente”.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte Estados Unidos, España emitió esta semana una nota verbal para pedir al Gobierno de Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles en el país.

Entre catorce y veinte españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025.

Importante: Venezuela considera venta de crudo a EE. UU. una transacción entre Gobiernos “independientes”

Este jueves, el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la “liberación” de “un número importante de personas”, entre venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.

Los españoles liberados son: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme y Miguel Moreno Dapena, con cuyas familias se reunió el presidente español Pedro Sánchez, el pasado mes de diciembre. Además de ellos tres, quedaron en libertad Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.