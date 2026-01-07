Las delegaciones de Ucrania y de EE. UU. vuelven a reunirse este miércoles en París por segundo día consecutivo para seguir avanzando en la negociación de un posible acuerdo de paz con Rusia, informó el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budánov, que afirmó que ya hay “resultados concretos”.

Leer más: “Trump está rediseñando el orden mundial”: Javier Milei

“Continuamos con importantes negociaciones en París para lograr una paz duradera y garantías de seguridad fiables para nuestro Estado. No podemos hacer públicas todas las informaciones, pero ya hay resultados concretos y el trabajo continúa”, escribió Budánov en Telegram.

Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski, que asistió el martes en París a una cumbre de la denominada Coalición de Voluntarios, a la que se sumaron también los emisarios de la Casa Blanca, señaló que la de hoy es la tercera sesión de las citadas negociaciones en dos días en la capital gala.

Le puede interesar:¿Qué se sabe sobre las víctimas de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela?

Además de una reunión por la tarde en el Elíseo con los representantes estadounidenses, tras la rueda de prensa de la Coalición hubo otra ronda de negociación del equipo liderado por Zelenski con Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según afirmó Zelenski en Telegram este miércoles, estaba previsto que las delegaciones abordasen en particular “las cuestiones más difíciles del marco básico para poner fin a la guerra”, tales como las cesiones territoriales que demanda Moscú y la jurisdicción sobre la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

Lea además: Territorios en venta: ¿cómo Estados Unidos compró parte del mundo?

Zelenski explicó que también ha dado instrucciones a su equipo para abordar posibles formatos de reuniones a nivel de líderes entre Ucrania, otros Estados europeos y Estados Unidos.

“Ucrania no se esconde ante las cuestiones más difíciles y nunca será un obstáculo para la paz”, aseveró el mandatario, y señaló que la posibilidad de poner fin a la guerra depende de si los aliados de Kiev son capaces de garantizar la disposición real de Rusia a hacer callar las armas.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, que forma parte del equipo negociador de Zelenski, señaló que se llevaron a cabo consultas con asesores de seguridad nacional de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia y Turquía, con la participación de Estados Unidos, la OTAN, la Comisión Europea y el Consejo Europeo.

Lea acá: EE. UU. exige fianzas de hasta 15.000 dólares a venezolanos y cubanos para solicitar visado

“La conversación se centró en parámetros concretos de garantías de seguridad, la contención de la agresión rusa y la lógica de los próximos pasos del proceso de paz”, indicó en Telegram.

También subrayó que los enfoques pasan cada vez más del plano de las declaraciones políticas a las soluciones prácticas.

“Existe una comprensión clara del movimiento progresivo hacia la implementación de los acuerdos. Este tipo de trabajo es el que crea la base para una paz real y sostenible”, sostuvo.

En la reunión participaron Budánov y Umérov, el teniente general Andrí Gnátov, el vicepresidente de la Oficina Presidencial, Serguí Kislitsia, y el asesor presidencial Oleksandr Bevz.

Lea además: Tras la intervención en Venezuela, Trump fija su mirada en Groenlandia: ¿por qué?

Por parte de Washington participan el enviado especial para la guerra, Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Kushner.

Zelenski adelantó este martes, después de que la Coalición de Voluntarios se comprometiera oficialmente a proporcionar garantías de seguridad militares para Ucrania, que el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo completo sobre el plan de paz de 20 puntos es la cuestión territorial.

“Si los equipos no pueden resolver algunas cuestiones, podemos llevar el tema al nivel de los líderes”, afirmó.

El presidente también agradeció a EE. UU. su disposición a proporcionar garantías de seguridad, a monitorear un futuro alto el fuego y a participar en la reconstrucción del país.