El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine se refirió este martes a su pronto ingreso al Metropolitan Detention Center, prisión en la que actualmente está Nicolás Maduro, tras ser capturado en Venezuela junto a su esposa Cilia Flores.

El rapero, de ascendencia mexicana y puertorriqueña, compartió un video en su cuenta de Instagram para hablar sobre la prisión federal que compartirá desde este 6 de enero con el presidente depuesto de Venezuela.

“Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me arrestaron… que estuve en prisión con ‘Diddy’ [Combs], el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo?”, se cuestiona ante la cámara.

Siguió comentando: “¿Recuerdan eso? Y luego resultó que el presidente de Honduras dijo: ‘Oye, es un tipo genial’”, añadió, refiriéndose al exmandatario Juan Orlando Hernández.

“Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela”, aseguró sobre Nicolás Maduro. Agregó en el clip: “Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”.

Además indicó que está “a punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, escribió en la descripción de su ‘post’, aludiendo a la estatura de Maduro, que es de 1.90 metros.

El intérprete de ‘Gooba’ afirmó que está “a punto de jugar ajedrez con esos n…”, refiriéndose al presidente venezolano y a Luigi Mangione, ingeniero de sistemas estadounidense.

Tekashi 6ix9ine fue sentenciado, a inicios de diciembre de 2025, a pasar tres meses en el Metropolitan Detention Center, ubicado en Brooklyn, Nueva York.

Un juez determinó dicha sentencia contra el artista como pena por haber violado los términos de su libertad supervisada, delito del que se declaró culpable en julio pasado.