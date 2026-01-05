En medio de los problemas de comunicación que atraviesa Venezuela, la empresa de internet satelital Starlink, propiedad de Elon Musk, confirmó que ofrecerá servicio gratuito de internet hasta el próximo 3 de febrero, como una medida para garantizar el acceso a la conectividad en el país.

La información fue divulgada inicialmente a través de la cuenta oficial de Starlink en la red social X, donde la compañía aseguró que la iniciativa busca mantener activa la banda ancha en un contexto marcado por interrupciones constantes del servicio. La medida aplica para los usuarios que ya cuentan con equipos compatibles e instalados.

Starlink is providing free broadband service to the people of Venezuela through February 3, ensuring continued connectivity. — Starlink (@Starlink) January 4, 2026

Poco después del anuncio, el propio Elon Musk respaldó públicamente la decisión al compartir el mensaje desde su perfil personal y escribir: “En apoyo al pueblo de Venezuela".

El anuncio se produce en un escenario de inestabilidad en las telecomunicaciones, agravado tras la captura de Nicolás Maduro, hecho que ha coincidido con reportes de fallas, cortes y limitaciones en el acceso a internet en distintas regiones del país.

Starlink opera mediante una constelación de satélites de órbita baja, lo que le permite ofrecer conexión a internet de alta velocidad sin depender de infraestructuras terrestres tradicionales. Esta característica convierte al servicio en una alternativa clave en zonas afectadas por daños en redes convencionales o restricciones técnicas.

Según lo informado por la empresa, el beneficio se mantendrá activo durante un mes completo, aunque hasta ahora no se ha confirmado si incluirá nuevas activaciones o si está limitado exclusivamente a usuarios existentes. Tampoco se han detallado cambios en planes o condiciones posteriores al 3 de febrero.