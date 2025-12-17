Un hombre en Ghana, identificado como Ebo Noah, aseguró que recibió un ‘mensaje divino’, en el que Dios le avisó sobre un nuevo diluvio en la Tierra. Por eso, desde hace 11 meses, construye ocho arcas para transportar alrededor de 5.000 personas.

Ante ello, millones de personas en redes sociales han mostrado curiosidad por Ebo Noah, considerado un profeta del país africano, y conocido como ‘El Noé de Ghana’.

De acuerdo con lo revelado por el hombre en sus redes sociales, hace varios meses tuvo la oportunidad de “hablar con Dios”, quien le advirtió que desde el próximo 25 de diciembre de 2025 comenzará a llover a nivel mundial.

Asimismo, el profeta indicó que el agua cubrirá toda la superficie terrestre por más de tres años, por lo que su misión es salvar la humanidad y dar el mensaje de Dios. Desde entonces, el africano ha dedicado todo su tiempo a construir arcas similares a las de Noé, con estructura de madera.

Actualmente, Noah ya logró terminar una de las embarcaciones, pero su objetivo es garantizar que al menos 40 mil personas puedan estar a salvo. La iniciativa generó reacciones en redes, incluso varios usuarios se han mostrado preocupados por el ‘anuncio divino’.

El hombre, señaló también que animales de diferentes especies ya empezaron a llegar al arca por su propia cuenta. Además, en los videos que comparte a través de redes sociales, ha mencionado que dentro del aviso Dios le reveló que “la inundación será tan grande que muchos pueblos del mundo desaparecerán”.