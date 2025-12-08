El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, afirmó que su país está “esperando” a que las partes u otros Estados pidan a Doha que ejerza de mediador entre Estados Unidos y Venezuela, en un momento de máxima tensión ante una posible acción de Washington contra el país caribeño.

“Estamos esperando a que alguien nos lo pida”, dijo Al Ansari en un encuentro con periodistas en los márgenes del Foro de Doha, donde aseguró que las autoridades de Catar se están “comunicando con todas las partes” pero que, por el momento, Doha no está “haciendo nada oficialmente al respecto”.

El portavoz catarí recordó que en los últimos años el país del golfo Pérsico ha mantenido conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos para llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros, mientras que afirmó que Catar mantiene su “compromiso con ese proceso si es necesario”.

En diciembre de 2023, EE.UU. entregó a Caracas al empresario colombiano Alex Saab -estrecho colaborador del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y que enfrentaba cargos federales por el presunto lavado de hasta 350 millones de dólares defraudados-, a cambio de la liberación de diez norteamericanos y de una veintena de presos políticos venezolanos.

Según Maduro, quien recibió con abrazos a Saab, Catar fue el facilitador entre Caracas y Washington. Por su parte, Doha celebró el éxito de su mediación y afirmó que seguirían sus esfuerzos para resolver las “cuestiones pendientes” entre ambos países.

Al Ansari recordó que su país medió y acogió el pasado viernes el inicio de las conversaciones de paz entre Colombia y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de la nación suramericana, mientras que indicó que Doha está obteniendo “muchos resultados de esa región para realizar muchas de estas mediaciones entre grupos y países”.

“Estamos considerando muchas de estas solicitudes en este momento”, sentenció Al Ansari, sin especificar, y poco antes de insistir en que su país está mediando en “más de diez” conflictos en el mundo.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas ha denunciado como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Además, Venezuela sufre una crisis de conectividad aérea originada tras el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.