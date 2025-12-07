Panamá se postula como mediador entre Estados Unidos y Venezuela en un momento de alta tensión entre ambos países y ante una posible acción de Washington contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para lo que podría “acoger a ciertas personas del régimen venezolano”, afirmó en una entrevista a EFE el vicecanciller panameño, Carlos Hoyos.

“Panamá siempre ha sido un país mediador por excelencia y el presidente (de Panamá, José Raúl) Mulino Mulino inclusive ha dicho que si para resolver la situación en Venezuela tiene que acoger a ciertas personas del régimen venezolano, estaríamos dispuestos a hacerlo de manera temporal”, afirmó en los márgenes del Foro de Doha, que termina este domingo en la capital catarí.

Panamá anunció este septiembre que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas solamente por temas migratorios, después de que el año pasado quedaran en suspenso tras el cuestionamiento que Mulino hizo a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en el país caribeño, en las que Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de fraude de parte de la oposición.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas ha denunciado como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Además, el país caribeño sufre una crisis de conectividad aérea originada tras el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

El Canal de Panamá, en el punto de mira

Ante una eventual acción estadounidense en Venezuela y con la presencia militar reforzada de Washington en el Caribe, el vicecanciller se mostró con “mucha preocupación de que algo pudiera pasar” tanto en su país como en la región, ya que puede “desestabilizar y afectar a todos”.

Según el vicecanciller el Canal es el mayor “activo del mundo” y por tanto “el mundo entero tiene que asegurarse de protegerlo”, en caso de que se vea afectado de alguna manera por las tensiones en el Caribe.

“Con respecto del Canal de Panamá, yo creo que los Estados Unidos es el país posiblemente más interesado en que no haya ningún tipo de interrupción en el Canal de Panamá. Y es nuestro trabajo asegurarnos de que seguimos trabajando dentro del Canal con esa neutralidad que nos obliga y sobre la cual tenemos una convicción muy profunda”, aseveró.

Y apuntó que no cree que se vaya a ver “ningún tipo de disrupción a causa de un conflicto bélico”, dado que “las consecuencias de un canal digamos limitado, cerrado se sienten en todos lados”.

De hecho, para Panamá - al que el Canal aporta “cerca de 3.000 millones de dólares a las arcas del Estado todos los años”- es una fuente “importantísima para el financiamiento de nuestros propios proyectos”, por lo que cualquier “potencial interrupción en eso sería complicadísima para nosotros”.

El “impás” con EE. UU., superado

A principios de año, las buenas relaciones entre Estados Unidos y Panamá se tensaron después de que Trump prometiera “retomar” el Canal de Panamá.

“Este impás inicial que vimos en el Gobierno (de Trump) me parece que ha sido ampliamente superado y ahora mismo las conversaciones se centran en todo tipo de colaboración, principalmente en temas de comercio, en temas migratorios y de seguridad”, aseguró Hoyos.

Por ello, está seguro de que ya están “bastante mejor alineados” con el Gobierno del presidente Trump y que “lo que viene en los próximos años va a ser fabuloso”, zanjó.