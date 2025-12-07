El Gobierno de Estados Unidos denunció este domingo la “naturaleza vil del régimen criminal” de Nicolás Maduro en Venezuela tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, considerado un preso político por la oposición, y deploró también las condiciones de su detención.

“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, dijo en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

La declaración de EE. UU. se produce en un momento de máxima tensión ante una posible acción de Washington contra Venezuela tras su despliegue militar cerca del país, en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, algo que Caracas ve como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó de que el exgobernador del estado Nueva Esparta murió producto de un infarto, como reportaron previamente varias ONG y partidos políticos.

No obstante, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron ayer que el fallecimiento de Díaz revela un “patrón sostenido de represión estatal” y denunciaron que ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

Machado y González Urrutia subrayaron que su integridad y vida eran “responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado” en El Helicoide, como se conoce a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y descartaron que su muerte sea “común”.

Díaz, activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde, fue detenido en noviembre de 2024, en un contexto de crisis política tras las presidenciales de ese año, en las que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento el resultado que dio la reelección a Maduro.

El político fallecido cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre el estado de Nueva Esparta, que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.