La nueva directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, la exministra española de Igualdad Bibiana Aido, urgió este miércoles a “cortar la cadena” de difusión de contenido digital que violenta a las mujeres y a las niñas en la región y a los Estados a tipificar estas agresiones, que “están creciendo a una tremenda velocidad”.

“Esta es una violencia perversa porque no solo se da en las redes sociales, la violencia digital es real. Tiene un impacto sobre la vida de las mujeres que la sufren, con consecuencias para su salud y bienestar emocional. Muchas tienen pensamientos suicidas y acaba en el suicidio en algunas ocasiones”, aseguró Aido en una entrevista por videconferencia con EFE.

Por tanto, “nos parece que requiere de la mayor atención para actuar y que todas y todos podemos hacer algo”, añadió.

ONU Mujeres, por dicha razón, lanzó este miércoles una campaña regional denominada ‘Ping’ (como el sonido de una notificación de mensaje), con la que buscan generar conciencia sobre cómo las tecnologías cotidianas se convierten en armas de violencia contra mujeres y niñas cuando se difunde, por ejemplo, contenido íntimo sin consentimiento.

“Quienes comparten este contenido están participando de la violencia y ampliando el daño, y todas y todos podemos actuar para frenar la cadena de difusión no compartiendo, no comentando y denunciando. Ese es nuestro llamado de este año: Corta la cadena”, añadió.

La violencia digital, -que incluye el ciberacoso, la extorsión sexual, entre otras agresiones- afecta al 40 % de las mujeres en el mundo y es un “fenómeno creciente y preocupante”, aseguró Aido.

Sin embargo, señaló que la región aún carece de estadísticas que sean comparables entre países y permanentes que permitan medir sus reales dimensiones.

“Es importante abordar ese vacío de datos y es uno de los llamados que hacemos a los Estados”, agregó la directora regional, que señaló que contar con esto es vital para generar acciones con evidencia.

Recordó que, recientemente, en Colombia se presentó un informe sobre violencia digital contra las mujeres que participan en política, en el que más del 80 % reportó haberla sufrido y que algo más del 40 % dijo que no volvería a participar.

“Vemos cómo desincentiva la participación y que además es una violencia que no solo se dirige a la mujer que la recibe, sino a todas las que tengan vocación de participar en política. Y también genera una autocancelación en las activistas y defensoras que están en redes”, mencionó.

“Es una violencia disuasoria, disciplinante, que dice: ‘Si participas, si haces oír tu voz, mira lo que puede pasarte’”, añadió.

También les preocupa el uso de la inteligencia artificial para agredir a las mujeres, ya que “la mayoría de las ‘deepfakes’ sobre temas sexuales están protagonizadas por mujeres”.

“Y por eso también hacemos un llamado a las plataformas digitales, porque necesitamos su compromiso para detectar y frenar el contenido dañino. Creo que deben dejar de ser el canal del problema para convertirse en parte activa de la solución”, aseguró Aido.

La directora regional de ONU Mujeres afirmó que es importante que se tipifique en la región este tipo de violencia de género, que se reconoce de esta manera en países como México, Ecuador o Argentina, aunque en otros se sancionan algunas agresiones en normativas sobre ciberdelincuencia.

Y llamó a que las leyes contra la violencia se financien y se implementen.

“Apenas se invierte un 1 % de los presupuestos de los Estados en prevención de la violencia contra las mujeres”, lamentó Aido, que instó a los Gobiernos a que “esa voluntad política plasmada en las leyes pase a acciones concretas”.