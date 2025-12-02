Los cuerpos maniatados y calcinados de cinco personas fueron hallados este lunes en el municipio ecuatoriano de Pedernales, de la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en el país andino, confirmó la Policía.

El hallazgo ocurrió en una vía rural del municipio, y los cuerpos estaban junto a un vehículo que también había sido incendiado, según relataron medios locales.

Los moradores del sector habrían alertado a los agentes policiales del hecho, tras observar humo y oler intensamente a quemado.

Personal de la Unidad Especializada de Muertes Violentas de la Policía (Dinased) llegó hasta el sitio para recabar indicios y analizar si había alguna cámara de seguridad cercana que pudiera darles más pistas de los presuntos responsables del crimen.

Manabí es una de las cinco provincias que está bajo un estado de excepción decretado en noviembre por el presidente Daniel Noboa debido a los altos índices de violencia criminal que registra.

Hasta finales de octubre, en Manabí se habían contabilizado 1.067 asesinatos de los 7.553 que hubo hasta esa fecha en todo el país.

Desde el 2024, el país también vive bajo un “conflicto armado interno” declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada sin precedentes que vive en los últimos años el país andino, que en 2025 registra un promedio de un asesinato por hora.