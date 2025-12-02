Llegó diciembre y con él un mes de celebraciones por doquier y es que para todo y para el mundo cristiano este mes se conmemoran varios fechas, el Días de las Velitas en honor a la Inmaculada Concepción, la Navidad, el nacimiento de Jesús y Año Nuevo.

Las casas y los lugares públicos se convierten en epicentros de magia navideña con los populares alumbrados que de a poco han cambiado y, ahora, con el uso de la tecnología han tomado un nuevo alcance.

Ya no se trata solo de pequeños bombillos e imágenes en 3D, ahora el uso de drones automatizados le han dado la vuelta a las celebraciones como ocurrió en Texas, Estados Unidos, donde 5.000 aeronaves de este tipo deslumbraron el cielo.

El célebre piloto de drones Preston Ward consiguió escenificar el nacimiento de Jesús con estos aparatos alumbrando el cielo de Mansfield con un significado de familia y unidad para estas fechas tan especiales.

“Anoche recreamos el verdadero significado de la Navidad”, fue el mensaje del especialista en drones.

Preston Ward used 5000 drones to create a Nativity Scene in the sky.



Recreated the true meaning of Christmas using drones pic.twitter.com/UAO5aq2aGy — Trad West (@trad_west_) November 28, 2025

Belén vuelve a celebrar Navidad tras dos años de parálisis por la guerra en Gaza

La ciudad palestina de Belén, en el sur de Cisjordania, prepara por primera vez en dos años las celebraciones navideñas que solía mantener antes de que Israel lanzara su devastadora ofensiva en la Franja de Gaza en octubre de 2023, incluyendo el encendido de un árbol de Navidad junto a la Basílica de La Natividad.

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva israelí en represalia contra Gaza, que se ha cobrado la vida de casi 70.000 palestinos, Belén no coloca el tradicional árbol navideño junto a la basílica construida sobre la cueva en la que, según la tradición, nació Jesús de Nazaret.

El programa de esta ciudad comienza el 29 de noviembre, con la llegada del Custodio de Tierra Santa (la fraternidad franciscana que cuida los lugares sagrados en Tierra Santa), Francesco Ielpo. El 3 de diciembre concederá una rueda de prensa a las puertas de la Navidad y, el 6 de diciembre, se producirá el alumbrado del árbol y luces navideñas de la ciudad.

A lo largo de diciembre, Belén acogerá un mercado navideño, y su Ayuntamiento contempla la posibilidad de celebrar un concierto en la víspera de Navidad (el 24 de diciembre) a la llegada del Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa. El Patriarcado Latino es la máxima autoridad católica en la zona.

El 6 de enero acudirán a la ciudad los patriarcas ortodoxos y, el 18, la del Patriarca Armenio.