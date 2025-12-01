Los Trump ya iniciaron los preparativos para celebrar su primera Navidad de regreso a la Casa Blanca. La primera dama, Melania Trump, se encargó de las decoraciones elegidas, entre ellas 2.000 tiras de luces, 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y 75 coronas navideñas.

Leer más: Joven de 19 años murió tras invadir el recinto de una leona en un zoológico

El 250º aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos será también uno de los temas centrales para esta decoración navideña.

La Oficina de la Primera Dama indicó este lunes que “el hogar está donde reside el corazón”, refiriéndose a las festividades de Fin de Año.

La primera dama escogió además 2.800 estrellas doradas en honor a los soldados y sus familiares, 10.000 mariposas y 120 libras de jengibre utilizado para construir las tradicionales casitas.

Ver también: D1 se convierte en corresponsal bancario: esta es la entidad con la que se pueden realizar retiros

El comunicado de la Oficina de Melanie Trump también señala que el Salón Este será el epicentro en la celebración navideña de los 250 años de EE. UU., que se cumplirán el 4 de julio de 2026, en la Casa Blanca. Allí resaltan los colores azul, rojo y blanco de la bandera estadounidense y otros símbolos nacionales.

EFE Árboles de Navidad en el salón central de la Casa Blanca.

Por otro lado, el Salón Rojo estará enfocado en la juventud y la iniciativa de concienciación social ‘Be Best’ de la primera dama, y en el Salón Verde se celebrará la diversión en familia con dos rompecabezas de más de 6.000 piezas cada uno con imágenes del primer presidente estadounidense, George Washington, y de Donald Trump.

Le sugerimos: “También está muerto para mí”: Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, expresó lo que piensa de Jhonier

Finalmente, en el vestíbulo principal se exhibe parte del belén de la Casa Blanca, actualmente en restauración, y una casita de jengibre recrea el pórtico sur de la emblemática residencia.