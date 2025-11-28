El número de fallecidos en el incendio que tuvo lugar este miércoles en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong se eleva ya a 128 mientras se desconoce el paradero de unas 200 personas, informaron este viernes fuentes oficiales.

El secretario de Seguridad de la región semiautónoma, Chris Tang Ping-keung, anunció ante los medios que 108 de los cuerpos fueron hallados en la zona del incendio y no descartó que los equipos que trabajan en los edificios afectados hallen más cadáveres.

Sobre el número de desaparecidos, Tang indicó que hay 200 personas cuya “situación” no está clara, entre ellas 80 cuerpos que no han podido ser identificados.

MAY JAMES/EFE HONG KONG (China), 28/11/2025.- A view of the rubble in the aftermath of the Tai Po apartment fire in Hong Kong, China, 28 November 2025. The fire, which started on 26 November, has killed at least 94 people, and left hundreds missing. EFE/EPA/MAY JAMES

El número de heridos entre los residentes también se ha incrementado hasta los 79, dijo.

El responsable gubernamental confirmó que la causa de la rápida expansión de las llamas fue el uso de planchas de poliestireno altamente inflamables en las ventanas, lo que además provocó que los cristales estallaran y el fuego se propagara por el interior de los edificios.

Los inmuebles se hallaban cubiertos por andamios de bambú revestidos con mallas de seguridad debido a trabajos integrales de renovación de todo el complejo.

“Hubo incendios masivos tanto en el interior como en el exterior, lo que causó este desastre”, sostuvo Tang.

Mientras, el director del departamento de Bomberos, Andy Yeung, reveló en la misma comparecencia que las alarmas anti-incendios no funcionaron correctamente y avanzó que lo ocurrido acarreará también consecuencias penales.

SATELLITE IMAGE 2025 VANTOR/EFE

El anuncio de Yeung confirma los testimonios de numerosos vecinos que aseguraron que no escucharon las alarmas cuando comenzó el incendio, que tuvo focos activos hasta el jueves.

El fuego se inició el pasado miércoles en la torre 8 del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

Hasta el momento las autoridades han detenido por su presunta responsabilidad en la tragedia a cinco personas -dos de ellas este viernes- pertenecientes a la constructora a cargo de la rehabilitación del complejo y a un estudio de arquitectura que prestó asesoría en el proyecto.