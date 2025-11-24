El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, calificó este lunes de “vagabundos” a los presidentes que han confirmado que acompañarán a la líder opositora María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, el próximo 10 de diciembre.

Lea: Presidente de Panamá dice que acompañará a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz

“Esos presidentes son unos flojos, vagabundos, como que no tuvieran nada qué hacer en sus países (...) son unos chulos (vividores) que no pierden oportunidad para viajar a cualquier lado”, dijo el también ministro de Interior y Justicia en la rueda de prensa semanal de la formación política.

Cabello afirmó que los mandatarios, sin hacer mención especial a alguno, no viajan por sus países “a exigir que los respeten”.

“Pero todo eso está por verse, eso es problema de ellos en verdad, ojalá consigan pasaje para viajar”, ironizó.

Lea: Canciller Villavicencio aseguró que María Corina Machado “debería poder ir a recoger” el Premio Nobel de la Paz

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el pasado 10 de octubre el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El comité subrayó que la dirigente ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz y agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

El pasado jueves, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que viajará a Noruega para acompañar a Machado, e indicó, en una conferencia de prensa, que la exdiputada venezolana lo invitó a la ceremonia.

Lea: María Corina Machado anima a hondureños a abrir un nuevo capítulo con próximas elecciones

También el gobernante de Ecuador, Daniel Noboa, informó el pasado 11 de noviembre que viajará a Noruega tras una “invitación personal” que le hizo la dirigente opositora.

En octubre pasado, Machado dijo que solo podrá viajar a Oslo a recoger el Premio Nobel, si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya no está en el poder, según declaraciones al diario noruego Dagens Naeringsliv, recogidas por la agencia de noticias de Noruega NTB, al denunciar que “hay amenazas directas” con su vida.