El caso sobre la muerte de Muhammed Kendirci sigue conmocionando al mundo. El adolescente de 15 años, que trabajaba como aprendiz en una carpintería, falleció este miércoles 19 de noviembre tras haber sido abusado sexualmente, al parecer por dos compañeros de trabajo.

De acuerdo con las autoridades, el caso se presentó en un taller ubicado en Bozova, un distrito de la provincia de Şanlıurfa, en el sur de Turquía, el pasado 14 de noviembre, donde los dos compañeros habrían atado al menor para abusarlo violentamente.

Ante lo sucedió, el menor fue enviado al Hospital Estatal Bozova Mehmet Enver Yıldırım, pero debido a la gravedad de su condición médica fue remitido al Hospital Estatal de Balıklıgöl y finalmente al Hospital Universitario de Investigación y Aplicación de Harran.

Debido al brutal ataque, muchos de sus órganos sufrieron daños severos; sin embargo, luchó por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos.

En el centro médico, Muhammed Kendirci se mantuvo en estado crítico por más de 5 días desde; sin embargo, perdió la batalla.

El capturado

Luego que se diera a conocer el caso, fue capturado inicialmente Habip Aksoy, quien fue liberado horas después. Sin embargo, luego que los padres de la víctima instauraran la denuncia ante las autoridades, fue recapturado y será judicializado.

Por su parte, aún no se conocen detalles del supuesto perpetrador del ataque, quien permanece prófugo de la justicia.