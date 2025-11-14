El ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, confirmó este viernes que la Marina de Guerra de EE.UU. regresará al territorio caribeño para seguir sus ejercicios militares con la Fuerza de Defensa Trinitense (TTDF) en medio de las tensiones entre el país norteamericano y Venezuela.

Estos “actos forman parte de nuestra histórica colaboración entre el TTDF y la milicia estadounidense”, afirmó Sobers en un comunicado de prensa de su despacho.

Sobers confirmó la información después de que el jueves el fiscal general de Trinidad y Tobago, John Jeremie, anunciara que los militares de la Unidad 22 de la Expedición Marina de EE.UU. intensificarán sus prácticas en el país desde este domingo hasta el 21 de noviembre.

Los ejercicios, agregó Sobers, continuarán realizándose “debido a los constantes hechos de violencia y actividad de bandas criminales”, con el fin de que las fuerzas de seguridad locales y las de EE.UU. refuercen su coordinación.

“El entrenamiento se llevará a cabo a través de Trinidad y Tobago, tanto en zonas urbanas como rurales, con ejercicios diseñados para darse en el anochecer y las madrugadas”, detalló Sobers.

El ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago señaló que Estados Unidos no le ha dado ninguna indicación de que estos ejercicios puedan emplearse para alguna acción contra la vecina Venezuela, pese a las tensiones actuales.

Las tensiones entre Venezuela y Trinidad se intensificaron con el atraque en Puerto España hace una semana del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados.

Tras la llegada del destructor, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó al pueblo de Trinidad y Tobago a evitar que Estados Unidos “meta una guerra en el Caribe”.

La llegada de la Marina estadounidense se produce poco después del arribo del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota, en su ruta hacia el Caribe.

El buque se unirá al Comando Sur de Estados Unidos en el despliegue aeoronaval que el Pentágono estadounidense ha incrementado desde hace unas semanas en aguas del Caribe frente a Venezuela.

A finales de octubre, EE.UU. contaba ya con ocho buques de guerra, seis de ellos destructores, tres buques anfibios y un submarino en la zona, con un total de trece unidades navales, su mayor despliegue marítimo desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991).

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han destruido de manera sumaria en aguas del Caribe y del Pacífico oriental más de una decena de lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, ataques en los que han muerto la mayoría de sus tripulantes, según ha informado Estados Unidos.