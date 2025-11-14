La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz de este año, ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio el próximo 10 de diciembre, declaró este viernes el Comité Nobel noruego.

“Ella misma ha dejado claro que vendrá. Al mismo tiempo, hay que destacar que es un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”, dijo a la televisión pública noruega ‘NRK’ el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Frydnes espera que se garantice la seguridad de Machado y que pueda llegar a Noruega, “pero también que pueda regresar y continuar el importante trabajo en Venezuela”.

Machado declaró el pasado mes de octubre pasado al diario noruego ‘Dagens Næringsliv’ que para poder viajar a este país nórdico Venezuela debía ser “libre” y dijo que mientras Nicolás Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad.

“No puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, afirmó.

Según el programa de actos del Nobel de la Paz, difundido por el comité noruego a principios de este mes, Machado estará presente ya el día 9 de diciembre en la tradicional rueda de prensa del ganador del premio en el Instituto Nobel de Oslo.

El Nobel de la Paz es elegido por el Comité Nobel noruego, formado por cinco personas nombradas por el Parlamento de ese país nórdico cada seis años, según la correlación de fuerzas en la Cámara.

La elección de Machado fue respaldada por los principales partidos políticos noruegos.

Sólo dos de los aliados externos del Gobierno laborista, el Partido de Izquierda Socialista (cuarta fuerza) y Rojo (sexta), se mostraron críticos.

El Consejo de la Paz noruego, una entidad que agrupa a 17 organizaciones pacifistas y a unos 15.000 activistas, anunció hace unas semanas que no organizará este año la tradicional procesión con antorchas por el centro de Oslo, el día de la entrega del Nobel de la Paz, por su desacuerdo con la elección de Machado.

Su presidenta, Eline H. Lorentzen, calificó la decisión de “difícil pero necesaria” y señaló que “algunos” de los métodos de Machado “no están en consonancia con nuestros principios y valores o los de nuestras organizaciones miembros, como son el impulso del diálogo y de los métodos no violentos”.

La ‘Norwegian Venezuelan Justice Alliance’, una oenegé noruega que trabaja “por la libertad, la democracia y los derechos humanos” en Venezuela, ha anunciado que asumirá la organización de la procesión de este año.