La Fiscalía de Milán, Italia, investiga supuestos viajes de ciudadanos italianos para disparar a las personas asediadas en Sarajevo entre 1992 y 1995 durante la guerra de Bosnia, a raíz de una denuncia interpuesta recientemente.

Leer también: Nuevos correos electrónicos de Epstein podrían revelar más vínculos con Trump

La investigación de estos supuestos crímenes, que en Italia se han denominado ‘safaris de la muerte’, está a cargo del fiscal milanés Alessandro Gobbis y ha surgido por la denuncia del escritor Ezio Gavazzeni y de los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini.

“La documentación incluye las pruebas que han permitido abrir esta investigación y revela que ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo, pasando por Trieste, para matar a personas asediadas”, explica a EFE el letrado Brigida.

La tesis de los denunciantes es que durante el trágico sitio de Sarajevo, que atrapó a miles de civiles durante casi cuatro años bajo el fuego de la artillería serbobosnia, algunos italianos se sumaron a los asediadores para disparar por mero ocio, apostados como francotiradores en las colinas alrededor de la ciudad bosnia.

“Estamos hablando de personas que viajaban para matar a gente los fines de semana. Hablar de ‘safaris de la muerte’ da escalofríos”, sostiene el abogado.

La denuncia, al igual que la investigación de la Fiscalía, no plantea nombres sino que se centra en exponer aquellos viajes con documentos que supuestamente prueban su organización o testimonios de soldados o de servicios de inteligencia, aclara el abogado.

“Incluimos elementos que podrían permitir la identificación de las personas que cometieron estos crímenes monstruosos”, agrega.

Importante: Mueren 20 pasajeros de un avión militar turco que se estrelló en Georgia

La ‘caza de civiles’ en Sarajevo por millonarios extranjeros ha sido denunciada en otras ocasiones en el pasado. Por ejemplo, el documental ‘Sarajevo Safari’ (2022) del director esloveno Miran Zupancic sostiene que estos ‘cazadores’ procedían de Italia, Estados Unidos o Rusia aunque no aporta nombres.

En noviembre de 2022 la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina se abrió a analizar las informaciones de esta película tras una denuncia interpuesta por la entonces alcaldesa de Sarajevo, Bengamina Karic.

El delito barajado por la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con los agravantes de ‘motivos abyectos’ y ‘crueldad’, lo que hace que estos hechos no puedan prescribir.

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó a cadena perpetua a los líderes políticos y militares serbobosnios, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, por crímenes de guerra como el sitio de Sarajevo, en el que fueron asesinados unos 6.000 civiles.