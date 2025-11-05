El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, aprovechó su discurso de victoria -tras ganar las elecciones del 4 de noviembre- para lanzar varios dardos al presidente Donald Trump, de quien es férreo crítico.

Lea: Petro celebra el triunfo de Mamdani: “El pueblo de NY se merece su estatua a la Libertad”

“Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen”, dijo Mamdani, quien hizo historia al ser el primer musulmán en ser elegido como alcalde de Nueva York.

“Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros”, agregó en referencia a Trump, que lo ha llamado “comunista” y que llegó a amenazar con cortar fondos federales si él ganaba los comicios.

SARAH YENESEL/EFE Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York.

Zohran Mamdani aseveró que Nueva York, la ciudad que vio nacer a Donald Trump, le puede mostrar a todo Estados Unidos “cómo derrotarlo”.

El político progresista afirmó que es “joven, musulmán y un socialista demócrata”, algo por lo que no tiene que disculparse.

Lea: Video: presidenta Claudia Sheinbaum fue acosada por un hombre mientras caminaba en Ciudad de México

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, celebró.

Tras conocerse los resultados de las elecciones, Mamdani agradeció a los “taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores” y también agradeció directamente a sus padres por “hacerlo el hombre que es hoy” y aseguró estar orgulloso de sus orígenes.

“La esperanza vive”, dijo Mamdani, quien enfatizó que la gente trabajadora ha dejado claro que el futuro está en sus manos y que “Nueva York será la luz” en este momento de “oscuridad política”.

Lea: Los ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico: 17 lanchas y 66 muertos

“Hemos contenido la respiración durante demasiado tiempo. Gracias a todos, gracias a todos los voluntarios que construyeron una fuerza imparable para ganar estas elecciones”, afirmó.

Mamdani dijo que será el alcalde de todos, incluyendo judíos y musulmanes, en una nueva era en la que no se espera “ni islamofobia ni antisemitismo”.

Lea: Grandes líderes europeos no asistirán a la Cumbre Celac-UE en Santa Marta

“Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior”, señaló, agregando que, a partir del 1 de enero del año que viene, cuando tome posesión, habrá “un alcalde que se preocupará por todos”.

Mamdani agradeció su victoria también a los jóvenes: “Gracias a la nueva generación que ha apostado por un futuro mejor, por políticos que hablan sin condescendencia. Somos vosotros y estaremos unidos contra el autoritarismo y la oligarquía”, subrayó.