Trinidad y Tobago, conformado por dos islas cercanas a Venezuela, entró este viernes en alerta máxima tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir, según el Gobierno estadounidense, el narcotráfico.

Las tropas del país caribeño fueron llamadas a sus bases luego de las maniobras de EE. UU. en la región. A través de un mensaje difundido por las fuerzas de seguridad, el Ejército de Trinidad y Tobago se encuentra en “alerta general”, listo para responder ante cualquier ataque.

“Alerta máxima: Con efecto inmediato, las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) se encuentran en NIVEL DE ALERTA UNO. Todos los miembros deben presentarse en sus respectivas bases”, dice el mensaje difundido este 31 de octubre a todos los oficiales.

De acuerdo a información preliminar, la Policía de ese país anuló “todos los permisos” de los uniformados ante la emergencia.

Según el comunicado, los soldados debían presentarse en sus respectivas bases a las 18H00 locales (22H00 GMT) de este viernes.

“Se recomienda encarecidamente a todos que realicen los arreglos necesarios con sus familias y hagan todos los preparativos personales necesarios para el confinamiento”, enfatiza el texto.