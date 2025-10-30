El Departamento de Guerra de Estados Unidos aseguró este miércoles que el proceso de reducción de fuerzas militares en europa “no es una retirada”, ni una señal de menor compromiso con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Estados Unidos retiró una porción de sus tropas estacionadas en el este de Europa, específicamente en Rumanía, una noticia anunciada inicialmente por el Gobierno rumano que generó opiniones divididas.

El Departamento de Guerra respondió que está lejos de tratarse de una “retirada” y que un equipo procedente de Kentucky se movilizará hacia la zona próximamente.

La noticia que inicialmente había sido plantaeda como una “retirada”, la Administración Trump la nombró como un “ajuste”, que no tendrá un impacto significativo en los compromisos de Estados Unidos con la OTAN.

En la actualidad, Estados Unidos tiene 85.000 soldados desplegados por Europa y en 2022 alcanzó hasta los 105.000 uniformados por la invasión rusa a Ucrania, de acuerdo con datos oficiales.

La decisión despertó opiniones diversas, entre ella la de Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, el republicano emitió una declaración en la que criticó la reducción de tropas y la calificó como una acción “no coordinada” y “directamente contraria a la estrategia de Trump”.