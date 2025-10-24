Una mujer de 65 años se sometió a una cirugía cerebral al mismo tiempo que tocaba el clarinete, el instrumento que había tenido que dejar años atrás a causa del párkinson, un trastorno neurodegenerativo del sistema nervioso que afecta el movimiento.

La escena quedó captada en video y le ha dado la vuelta al mundo, pues la paciente, Denise Bacon, está completamente despierta y además tocando un instrumento musical mientras la intervienen quirúrgicamente a nivel cerebral.

El caso se presentó en la sala de operaciones del King’s College Hospital, en Londres, donde Denise Bacon tocó melodías con su clarinete mientras los cirujanos hacían su trabajo con máxima concentración.

Esta acción, al ir tocando el instrumento, permitió que los médicos observaran la estimulación y cómo se recuperaba el control de sus manos.

El impresionante procedimiento fue realizado por el profesor de Neurocirugía Keyoumars Ashkan, quien expresó: “Mi equipo y yo estábamos encantados de poder devolverle la calidad de vida a Denise. Con la cirugía, ahora es capaz de volver a tocar su clarinete, que tanto le gusta”.

Sostuvo el especialista que “la calidad de vida es un concepto muy personal y debe ocupar el centro de cualquier discusión entre pacientes y médicos”.

La británica, después de retirarse de su labor como terapeuta del lenguaje, continuó su pasión por la música en la East Grinstead Concert Band, hasta que la enfermedad la obligó a dejarla.

Con esta intervención quirúrgica, Denise tiene una nueva oportunidad para revivir su pasión por la música y no dudará en aprovecharla.