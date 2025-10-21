Durante un evento de Presidencia este lunes 20 de octubre, Nicolás Maduro dejó palabras en respaldo al presidente Gustavo Petro, asegurando que Colombia y Venezuela son “una sola patria”.

En medio de sus palabras, transmitidas por el canal del Estado VTV, Maduro aseguró que su gobierno cuenta con el respaldo de las Fuerzas Militares de Colombia, porque un oficial colombiano así se lo manifestó.

“En el corazón nosotros somos Colombia. La Gran Colombia. La que fundó en el Orinoco Simón Bolívar, nuestro libertador. Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia como me escribió un oficial militar de las Fuerzas Militares de Colombia hace dos semanas: ‘Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia’, somos una sola patria, de corazón. No decimos por decir lo que estoy diciendo, sé lo que estoy diciendo”, dijo Maduro.

Estas declaraciones del mandatario venezolano llegan justo cuando Colombia se encuentra en una crisis diplomática con Estados Unidos, entre otras cosas por el desacuerdo del presidente Gustavo Petro con las acciones militares de la administración de Donald Trump en el mar Caribe.

Hay que recordar que Trump calificó a Petro como un “líder del narcotráfico ilegal” y anunció la suspensión total de la ayuda a Colombia, además de la imposición de aranceles a las exportaciones colombianas, aunque aún no se han anunciado de manera oficial.

Por su parte, Petro denunció violaciones de soberanía tras un bombardeo naval estadounidense en aguas del Caribe que habría causado la muerte de un pescador colombiano. Estados Unidos asegura que la embarcación atacada era del ELN.