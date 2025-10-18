En las últimas horas se hizo viral el caso de un sacerdote que fue sorprendido en una situación comprometedora junto a una joven dentro de la casa parroquial. El hecho, ocurrido en el estado de Mato Grosso, Brasil, ha causado conmoción entre los feligreses de la comunidad.

El sacerdote fue identificado como Luciano Braga Simplício, y la mujer como Isabela, de 21 años. En el video, difundido en redes sociales, puede verse el momento en que, al parecer, el novio de la joven y su padre irrumpen en la vivienda del religioso tras sospechar que ella se encontraba allí.

En el video se observa al sacerdote sin camisa y en pantaloneta, hablando con los dos hombres, visiblemente alterados, quienes le exigen abrir la puerta del baño donde se supone estaba la mujer.

Braga Simplício asegura no tener conocimiento de su paradero, pero el prometido y su padre deciden abrir por la fuerza la puerta del baño. Al ingresar, encontraron a la mujer vestida únicamente con un baby doll, escondida debajo del lavamanos.

Sin embargo, el hecho no quedó solamente allí, sino que derivó en una pesquisa policial por la forma en que las imágenes fueron obtenidas y difundidas.

Tras desatarse un enorme revuelo local, que afectó emocionalmente a la joven, Isabela presentó una denuncia por la difusión de las imágenes, por lo que la Policía busca esclarecer quien filtró las imágenes públicamente, y apunta a un familiar cercano de ella.

Después de analizar las grabaciones y testimonios, las autoridades confirmaron que entre los investigados se encuentra el suegro de la joven, dos amigos del novio y una mujer, quienes habrían ingresado brutalmente a la casa parroquial.

El comisario Franklin Alves, señaló que la Policía realizó varios allanamientos y confiscó tres teléfonos celulares, entre ellos el del propio suegro. Los aparatos serán peritados.

Por su parte el exnovio de la joven, Bruno Griebeler, negó haber participado de la arremetida contra el sacerdote y aseguró que se encontraba en un viaje laboral cuando ocurrió el incidente.