Este sábado 18 de octubre se registró un impactante hallazgo de huesos de diferentes partes del cuerpo de al menos doce personas, en el interior de un inmueble residencial.

El caso se registró en la ciudad de São Paulo, Brasil, donde la Policía encontró doce cráneos y otros huesos humanos dentro del apartamento de un hombre que falleció a principios de esta semana, informaron fuentes oficiales.

Polícia Militar del Estado de São Paulo Huesos encontrados en un apartamento de São Paulo.

¿De quiénes son los huesos hallados dentro del apartamento?

Las investigaciones preliminares indican que los restos óseos “podrían haber sido robados ilegalmente de los cementerios” de la ciudad, señaló la Policía Militar en una nota.

Los agentes encontraron los restos óseos en una residencia situada en el pudiente barrio de Jardim Paulista, en la zona oeste de la capital paulista, la ciudad más poblada del país, con unos 12 millones de habitantes.

El inmueble pertenecía a un hombre que falleció a principios de esta semana y cuya identidad no fue divulgada.

Misteriosa caja sellada

En el operativo, las autoridades brasileñas también encontraron fotos en blanco y negro, y una “caja sellada” que no abrieron para “evitar comprometer el trabajo de la pericia”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del estado de São Paulo, un pariente del fallecido fue a limpiar el apartamento y a retirar pertenencias y, al encontrar “varios huesos y lápidas”, llamó a la Policía, que halló más restos óseos tras registrar la vivienda.

La Policía de São Paulo abrió una investigación para esclarecer el origen de los huesos y registró el caso como “hallazgo de cadáver y destrucción, sustracción u ocultación de cadáver”.