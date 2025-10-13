El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que, junto a Donald Trump, conseguirá la paz propuesta por el presidente estadounidense, al que agradeció el compromiso de poner fin a la guerra en Gaza.

Leer más: Condenan a ex funcionaria de Migración que dejaba salir a los menores de edad del país sin los requisitos legales

“Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz”, dijo Netanyahu en el Parlamento israelí junto al mandatario estadounidense.

Netanyahu afirmó que los últimos dos años fueron tiempos de guerra, pero expresó su esperanza de que los próximos traigan la paz, tanto dentro de Israel como fuera.

“Paz dentro de Israel y paz fuera de Israel”, indicó. “Espero continuar nuestro camino juntos, en el sendero que pavimentamos con los Acuerdos de Abraham. Bajo su liderazgo, podremos forjar nuevos tratados de paz con los países árabes de la región y con naciones musulmanas más allá de ella”.

Ver también: Xavi Hernández habló sobre el fichaje de Luis Díaz para el Barcelona: “Es un futbolista de talla mundial”

“Y mis amigos, creo que con el liderazgo del presidente Trump, esto sucederá mucho más rápido de lo que la gente cree”, añadió.

Trump visitó este lunes Israel antes de viajar a Egipto para asistir a la cumbre para firmar el plan de paz en Gaza, el día de la liberación de todos los rehenes israelíes que aún permanecían en manos de Hamás dentro de la Franja de Gaza.