El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, rectificó este domingo que el decomiso de cocaína anunciado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue una operación entre el Servicio Nacional de Guardacostas costarricense y la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.

“En mi condición de Ministro de Seguridad me toca rectificar lo dicho por el presidente de Colombia, el señor Petro. Primero, la lancha no iba para Costa Rica, la lancha con droga fue detenida en aguas costarricenses por parte del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica en una operación conjunta con la DEA. Importante señalar este elemento de cooperación internacional”, afirmó Zamora en una declaración enviada por la oficina de prensa a EFE.

El pasado sábado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por medio de la red social X, confirmó la incautación de 2,7 toneladas de cocaína que supuestamente viajaban hacia Costa Rica por el océano Pacífico, así como la detención de cinco sujetos de nacionalidad colombiana.

“Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el océano Pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana. Cinco colombianos capturados y vivos”, escribió Petro en X.

El ministro Zamora también rectificó que “la lancha fue encontrada con 2 toneladas 371 kilogramos de cocaína no con 2 toneladas 700 kilogramos como lo señaló el señor Petro”.

“Tercera corrección, no fueron cinco ciudadanos colombianos detenidos en esta operación contra el narcotráfico, fueron dos colombianos y tres costarricenses. Por lo tanto hago estas tres rectificaciones en razón del comunicado hecho por Petro, sobre esta captura de una lancha con droga procedente de Colombia detenida a la altura del mar Pacífico costarricense”, expresó el ministro costarricense.

En los últimos años Costa Rica se ha convertido en un importante centro para el almacenamiento y exportación de cocaína a destinos como Europa y Norteamérica, según han reconocido las propias autoridades locales.