El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó este miércoles que interceptó todos los barcos de la última coalición de Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaba rumbo a Gaza y que todos sus pasajeros “están a salvo y seguros” y que fueron trasladados a un puerto israelí.

“Otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada. Las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí. Todos los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud. Se espera que los pasajeros sean deportados de inmediato”, recoge un breve mensaje de Exteriores.

Los alrededor de 145 detenidos por Israel de la Flotilla de la Libertad, interceptada esta madrugada por la Armada israelí en aguas internacionales en su camino hacia la Franja de Gaza, son nacionales de 23 países de los cinco continentes.

Según informó a EFE el equipo legal Adalah -que los asiste tras ser detenidos por Israel y lleva también la defensa de los integrantes de la Flotilla Sumud-, entre ellos hay nacionales de países europeos como España, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega y Reino Unido.

También de Australia y de Nueva Zelanda, así como de Estados Unidos y Canadá. Asimismo, figuran ciudadanos de Túnez, Turquía, Corea del Sur, Islandia, Malasia, Bangladesh y Azerbaiyán.

Adalah exigió este miércoles el “acceso inmediato” a los detenidos por Israel de esta segunda misión humanitaria interceptada en los últimos días, y adelantó que impugnará esta “detención ilegal”.

La ONG condenó el “asalto” israelí" de la Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens, que se produjo a unas 120 millas náuticas de las costas de Gaza, y dijo que impugnará también la confiscación de los buques y la ayuda humanitaria.

Los nueve barcos de esta segunda flotilla partieron a finales de septiembre de Italia, en paralelo a la Flotilla Global Sumud, abordada la semana pasada.

Las embarcaciones transportaban asistencia “por valor de más de 110.000 dólares en medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales”, destinados a los “hambrientos hospitales de Gaza”, detalló la organización.

Los integrantes de la flotilla serán trasladados a un puerto israelí para su posterior deportación, como ocurrió con los más de 450 participantes de la anterior flotilla Sumud.

Tras varias deportaciones de grupos, seis integrantes de la Sumud continuaban retenidos hasta este martes en la prisión israelí de Ketziot, entre ellos la española Reyes Rigo.