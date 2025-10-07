Aleff Wingler, de 25 años, confesó tras su arresto el asesinato de Júlia de Paula Barbosa, con quien llevaba dos años de noviazgo. La madre de la joven de 20 años, Josi Maria de Paula, fue quien encontró el cuerpo sin vida en su habitación, durante la madrugada del 5 de octubre.

Este caso de feminicidio, que ha generado indignación y repudio a nivel internacional, ocurrió en el municipio brasileño de Cariacica, perteneciente a la Región Metropolitana de la Gran Vitória.

Tomada de Instagram Júlia de Paula Barbosa.

Madre de Júlia acusa al novio de comportamientos “posesivos”

Medios de Brasil como el portal de noticias ‘G1′ han recogido testimonios de familiares tanto de la víctima como del agresor. En el primer caso, la madre de Júlia de Paula Barbosa aseguró que el novio de su hija tenía comportamientos posesivos y agresivos que la llevaban a aconsejarle a la joven que dejara la relación.

“Posesivo y psicópata, prácticamente, porque no la dejaba ir a la playa ni quedar con su amiga”, dijo Josi Maria de Paula, según recoge ‘G1′.

Recordó que la última vez que le recomendó que se alejara de Aleff Wingler, su hija le contestó que sí quería dejarlo, pero sentía que no podía hacerlo porque él la seguía “donde quiera que esté”.

Habla hermana de Aleff Wingler

Por su parte, la hermana de Aleff Wingler también señaló que había notado comportamientos agresivos de él con Júlia de Paula Barbosa, principalmente después de consumir bebidas alcohólicas.

“Él debe pagar por lo que hizo. Necesitamos saber por qué le hizo esto a Júlia, quien siempre lo ayudó. No tuvimos ninguna queja de ella”, dijo la hermana del agresor a ‘G1′.

Júlia estaba culminando la carrera de arquitectura y trabajaba los fines de semana en una panadería, contó la madre, quien encontró a la joven con el cuello roto y heridas en la cabeza y la mandíbula, por lo que se cree habría sido golpeada y estrangulada.

Pixabay | Redes sociales

Horas antes de ser hallado el cuerpo sin vida de la joven, la pareja había salido a disfrutar de una fiesta en una finca en ubicada en Viana y luego regresaron a la vivienda de Júlia a altas horas de la madrugada.

Al parecer, tras su llegada Wingler habría atacado a Júlia en las escaleras de la vivienda, para luego llevarla a la habitación donde fue hallada muerta.

El Departamento Especializado de Homicidios y Protección Personal (DEHPP) logró la captura del presunto asesino cuando intentaba huir hacia el municipio de São Mateus.

El caso fue dejado a disposición de la División Especializada en Homicidios y Protección a la Mujer (DHPM), que será la encargada de adelantar las investigaciones pertinentes sobre este caso que mantiene conmocionada a la comunidad.