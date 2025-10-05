Egipto aguarda este domingo la llegada de los negociadores y mediadores del conflicto entre Israel y Hamás para iniciar los contactos e implementar la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, que incluye la liberación total de todos los rehenes.

Según confirmó a EFE una fuente de seguridad egipcia, el jefe negociador del grupo islamista palestino Hamás, Jalil al Haya, tiene previsto llegar este mediodía a El Cairo procedente de Doha.

Esta será la primera vez que abandona esa ciudad desde que Israel intentó asesinarle junto con el resto de su delegación negociadora, el pasado 9 de septiembre en la capital catarí.

El informante, que pidió anonimato, indicó también que una delegación israelí de alto rango, otra estadounidense encabezada por el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y altos negociadores de Egipto y Catar llegarán al país para abordar en las próximas horas los “mecanismos y detalles” para poner en marcha la primera fase de la propuesta del mandatario de EE.UU.

La fuente apuntó que en esas negociaciones “la delegación israelí entregará a los mediadores mapas de la primera fase de la retirada de sus tropas de Gaza”, con la que allana el camino para la liberación de los rehenes.

El citado departamento subrayó que los negociadores “abordarán la creación de condiciones sobre el terreno y negociarán los detalles del proceso de intercambio de rehenes y prisioneros”.

Hamás anunció el viernes que acepta la liberación de todos los rehenes según lo estipulado en el plan de Trump, si bien exigió “aprovisionar las condiciones en el terreno para el proceso de intercambio”.

La formación islamista también pidió negociar algunos de los puntos del plan.

Los plazos de la retirada de las tropas israelíes o en qué lugares mantendrá presencia el Ejército de Israel tras su retirada siempre han sido uno de los puntos de fricción durante las conversaciones entre las partes.

El mandatario estadounidense, que ha advertido que no permitirá demoras por parte de Hamás, escribió el sábado en su red Truth Social que “Israel ha aceptado la línea inicial de retirada, la cual hemos mostrado y compartido con Hamás”.

“Cuando Hamás la confirme, el alto el fuego será INMEDIATO, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y estableceremos las condiciones para la siguiente fase de la retirada”, aseguró Trump.

El Ministerio de Exteriores de Egipto informó el sábado en un comunicado de que las negociaciones indirectas se celebrarán oficialmente el lunes, si bien las fuentes de seguridad del país norteafricano ya indicaron que los primeros contactos podrían darse este mismo domingo.

La propuesta de Trump, de 20 puntos, contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos, tras lo cual habrá un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 66.000 personas han muerto en los dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Esta primera fase deberá ser seguida por una retirada gradual del Ejército israelí de Gaza, la formación de un gobierno de transición del enclave, supervisado por el mandatario republicano y el ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

Una fuente de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en algunas áreas de Cisjordania ocupada, dijo a EFE que unos 5.000 efectivos de seguridad palestinos que recibieron formación en Egipto durante los últimos meses “entrarán en la Franja en tres fases para encargarse de la seguridad” de las regiones que abandonan las tropas israelíes.

Añadió que “otros miles de efectivos de seguridad palestinos siguen recibiendo formación militar en Jordania para entrar en la Franja según las fases del plan”, y actuarán todos bajo el mando del gobierno provisional compuesto por tecnócratas palestinos bajo la supervisión de Trump y Blair.