En Río de Janeiro, Brasil, la Policía civil difundió en redes sociales imágenes de momento en que capturan a Ederson Xavier de Lima, presunto cabecilla de la facción Comando Vermelho en Mato Grosso. La detención se registró mientras el hombre disfrutaba del sol en una concurrida playa de la ciudad.

La captura fue realizada el pasado domingo 28 de septiembre, en la playa de Niterói en la Región Metropolitana de Río. En las imágenes, el hombre, conocido como Boré, aparece sentado en una silla de la playa, acompañado de dos hombres, quienes también fueron detenidos por tener documentos falsos.

Boré registra anotaciones judiciales por los delitos de receptación, tráfico de drogas, extorsión y crimen organizado. Medios locales como G1 señalaron que existía una orden de captura en su contra emitida por el Juzgado Penal 13 de Cuiabá.

También se detalló que la Policía venía siguiendo al presunto delincuente durante cinco días. En el video se nota que estaba sentado junto a dos personas más disfrutando de la playa, cuando de repente llegan agentes a capturarlo.

Ederson, en el momento del arresto, intentó hacerse pasar por otra persona, presentando documentos falsos y afirmando llamarse Víctor Hugo Fernandes.

Boré, en su historial ante la justicia, acumula al menos ochos sentencias previas por distintos delitos, entre ellos tráfico de drogas, receptación de objetos robados, extorsión y pertenencia a una organización criminal.