Un impresionante video fue el que se hizo viral en redes sociales, que mostraba la transmisión en vivo del accidente de tránsito que sufrió el influencer chino Tang Feiji de 55 años.

El creador de contenido tenía 100.000 seguidores en la plataforma china de redes sociales Douyin y ahí empezó una transmisión donde se ve manejando su aeronave ultraligera en el condado de Jiange, China.

Pero, de un momento a otro perdió el control y cayó en picado hasta que se estrelló contra el suelo. En ese momento los comentarios de los cibernautas eran que no podían creer lo que había pasado.

Redes sociales El influencer chino Tang Feiji de 55 años murió en una transmisión en vivo

Lamentablemente la aeronave se incendió poco después de caer. Las autoridades se apersonaron en el lugar para iniciar las investigaciones de las fallas que pudo tener la aeronave.

Y es que Tang, se hizo famoso en la plataforma por construir y pilotar su propio helicóptero ligero. Hacía videos de sus vuelos experimentales.

Redes sociales Lamentablemente la aeronave se incendió poco después de caer.

Su aeronave era un modelo ultraligero monoplaza con dos hélices, fabricado a un costo aproximado de 350,000 yuanes (alrededor de 49.000 dólares).

Asimismo, indicó en su momento que el helicóptero, que pesaba 115 kilos, podía alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h y elevarse hasta 600 metros, con una autonomía de vuelo de 40 kilómetros.