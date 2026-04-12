Un héroe. Así es llamado en redes sociales un joven en Brasil luego de que se difundiera un video grabado por cámaras de seguridad en el cual se nota cuando salva a un amigo de una descarga eléctrica.

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El hecho ocurrió en una pequeña cancha de fútbol en Maceió. En las imágenes se nota que dos jóvenes están jugando fútbol, cuando uno de ellos, al tocar la puerta para tratar de cerrarla, recibe una descarga eléctrica.

El otro, al darse cuenta, sale corriendo a tratar de jalarlo. En un principio se nota que cuando toca a su amigo recibe la descarga también, pero pese a eso lo toma de las piernas y logra que su compañero suelte la puerta.

Según el medio local TV Pajuçara, estuvieron al menos 10 segundos electrocutados y ninguno de ellos salió herido.

Cezar Nantes, abogado especializado en derecho de condominios, le dio declaraciones al medio sobre el tema.

“La responsabilidad es del encargado del edificio. Él tiene la tarea de velar por la seguridad del condominio y la comunidad, si se comprueba alguna falta de mantenimiento, podría resultar en un caso de negligencia”, explicó Nantes.

El video se ha hecho viral en redes sociales y los comentarios no se han hecho esperar. Algunos usuarios han catalogado al joven como un héroe por salvar a su amigo pese a que también recibió la descarga.