Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este miércoles 24 de septiembre en la carretera binacional Puno–Moquegua, al sur del Perú, dejó un saldo de al menos 14 personas fallecidas.

Entre las víctimas se encuentra la joven cantante boliviana Felisa Mendoza, de 23 años, vocalista del grupo ‘Muñequita Flor y la Nueva Tendencia Musical’, quien se encontraba realizando su primera gira artística en territorio peruano.

Según informaron medios locales, la madre de la artista y otro integrante de la agrupación también perdieron la vida en el siniestro. El accidente se produjo cuando se movilizaban en un vehículo tipo minivans que colisionó inicialmente contra un camión estacionado y luego fue impactada por un tráiler que transitaba por la vía, dejando el vehículo de pasajeros atrapado entre ambos vehículos de carga.

El fiscal Erick Chambilla, en declaraciones a una emisora local Americana de Moquegua, indicó que hasta el momento se ha logrado la identificación de cinco de los 14 fallecidos. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la ciudad, mientras que otros permanecen sin identificar en la localidad de Ilo, a la espera de ser reconocidos por sus familiares.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Moquegua confirmó que cuatro personas resultaron heridas en el hecho. Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el centro de salud de Titire y luego remitidos al Hospital Regional de Moquegua debido a la gravedad de sus heridas, que incluyen múltiples fracturas y traumatismos.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú, el vehículo siniestrado pertenecía a una empresa de transporte de pasajeros de Juliaca.

Asimismo, las autoridades señalaron que, tras el primer choque contra un tráiler estacionado, la minivans fue arrollada por un segundo camión que transportaba cal. El conductor de este último resultó ileso y fue detenido para las diligencias correspondientes.