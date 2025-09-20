Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El presidente Donald Trump presentó este sábado 20 de septiembre el programa de “tarjeta dorada”, su nueva política de inmigración que consiste en acelerar el proceso de visas para ciertos inmigrantes, a través de una tarifa elevada.

La nueva vía permitirá a extranjeros pagar 1 millón de dólares para acelerar su solicitud de visa, o a su vez que las empresas paguen 2 millones de dólares para patrocinar a un trabajador extranjero que deseen radicarse en Estados Unidos.

El mandatario estadounidense aseguró en la Oficina Oval, antes de firmar el decreto, que: “Van a gastar mucho dinero para entrar. (…) Una corporación va a pagar US$ 2 millones y eso va a recaudar miles de millones de dólares”.

Por su parte el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, indicó que el programa de tarjeta dorada está destinado a reorientar una parte importante del sistema de inmigración del país, y así permitir principalmente la entrada de extranjeros con altos ingresos a Estados Unidos.

Asimismo, Lutnick criticó el sistema tradicional de la tarjeta verde, que permite a los extranjeros vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos, argumentando que obligaba al país a aceptar al “cuartil inferior” de inmigrantes; en cambio con la nueva tarjeta “vamos a aceptar solo personas extraordinarias”, enfatizó.