En la noche del pasado viernes se registró un ciberataque a varios aeropuertos de Londres, afectando los servicios de embarque y chek-in de vuelos en Bruselas, Heathrow y Berlín.

De acuerdo a medios locales, el aeropuerto de Zaventem, en la capital belga, fue el que identificó lo ocurrido como un “ciberataque” contra un proveedor de servicios de facturación y embarque, lo que desencadenó retrasos e incluso cancelación de vuelos, no solo en Bélgica, sino en otras terminales aéreas de Europa.

Miles de pasajeros se encuentran aglomerados en los aeropuertos esperando una solución para sus viajes, ya que el ciberataque se mantuvo hasta la madrugada de este sábado. Por su parte, Zaventem informó a los viajeros que antes de acudir al aeropuerto revisen el estado de su vuelo, y asistan solo si aparece confirmado.

Asimismo, el aeropuerto de Heathrow indicó a través de sus redes sociales que está presentando varios “problemas técnicos”, sin embargo no mencionó que sean producto del ataque cibernético.

El aeropuerto de Bruselas aseguró que este “ciberataque se produjo el viernes por la noche“, y ”esto tuvo consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones”, agregando que al menos 10 vuelos fueron anulados y 17 tenían un retraso de más de una hora.

De igual manera, esta importante terminal aérea indicó en la mañana de este sábado que “la situación aún no está resuelta” y debido al ataque deberá realizar tanto el registro como el embarque de manera manual.

Según Collins Aerospace, la empresa estadounidense del sector aeroespacial y de defensa, este sábado se presentó una “disrupción relacionada con ciberataques”, que impactó los sistemas de registro y entrega de equipaje, causando retrasos.

Además, aseguró que: “Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos”.

Según la BBC, el organismo de supervisión del sector aéreo Eurocontrol señaló que le pidió a las aerolíneas cancelar la mitad de sus vuelos con salida y llegada al aeropuerto aeropuerto de Heathrow, el más importante de la capital, entre las 4:00 a. m. del sábado y las 2:00 a. m. del domingo (hora local), a causa de este incidente.