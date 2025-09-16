El presidente Gustavo Petro informó este martes en sus redes sociales que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, condenado por corrupción, obtuvo la nacionalidad colombiana y espera que Quito lo entregue a Bogotá.

“El ciudadano Jorge Glas obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”, escribió el jefe de Estado.

Glas, contra quien pesaba de años anteriores dos sentencias por un total de ochos años de cárcel, uno de esos casos por presunta corrupción en el escándalo de Odebrecht, fue condenado el pasado 30 de junio en el país vecino a otros 13 años de cárcel.

Esto luego de haber sido detenido en abril de 2024 en una incursión policial ecuatoriana en la Embajada de México en Quito, donde se refugiaba.

Los 13 años de prisión se los dictaron al ser hallado responsable por el delito de peculado al liderar la reconstrucción tras un devastador terremoto en 2016 en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, que dejó casi 700 muertos.