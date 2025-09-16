Una insólita historia fue la que sucedió el pasado domingo 14 de septiembre, cuando un hombre de 70 años se lanzó de su apartamento en el 4° piso, desde una altura de aproximadamente 20 metros, en el barrio de Baggio, en Milán, Italia.

Desafortunadamente el hombre al lanzarse cayó encima de su vecina Francesca Manno, de 83 años, quien había salido a sacar la basura.

La mujer quedó muerte en el mismo instante por el fuerte impacto, mientras que el hombre sufrió diferentes facturas en sus extremosidades, sin embargo, se encuentra estable y fuera de peligro, recuperándose.

Lo más curioso es que el señor está acusado de homicidio involuntario, pues al lanzarse y matar a una persona, aunque haya sido un accidente, la ley lo tipifica de esa manera.

El hombre está en libertad provisional pero sometido a investigación. Los vecinos del sector se encuentran profundamente conmovidos por la infortunada escena.