El empresario Larry Ellison se convirtió este miércoles en la persona más rica del mundo tras la subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle, gigante tecnológico que él cofundó, según apunta el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Leer también: Revelan momento exacto en el que Irina Zarutska, refugiada ucraniana en EE. UU., es asesinada: Trump pide pena de muerte

La fortuna de Ellison, de 81 años, que es presidente y director de tecnología de Oracle, se disparó 101.000 millones de dólares a las 10.10 hora de Nueva York (14.10 GMT), después de que su empresa anunciara la víspera la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre.

Este aumento elevó su fortuna de Ellison a 393.000 millones de dólares, pasando así por delante de Elon Musk (54 años), que tiene una fortuna de 385.000 millones de dólares y ha reinado casi un año en esta lista de Bloomberg.

No obstante, según la lista en tiempo real de Forbes, que presenta algunas variaciones, Musk sigue siendo la persona más rica del mundo con una fortuna de 440.000 millones de dólares, seguido de Ellison, con un capital de 406.300 millones de dólares.

Importante: “¡Allá vamos otra vez!“: Trump denunció la violencia del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia