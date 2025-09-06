Al menos dos civiles murieron y un tercero resultó herido a causa de un ataque con drones contra la región de Bélgorod, informó hoy el gobernador de esa entidad federada rusa fronteriza con Ucrania, Viacheslav Gladkov.

“Junto a la aldea Masichevo, en el distrito de Gráivoron, como resultado del ataque de un dron enemigo contra un furgón murió su chófer”, escribió Gladkov en su canal de Telegram.

La segunda víctima mortal, añadió, se produjo en la localidad de Nóvaya Tavolzhanka, donde a consecuencia de la explosión de un dron un hombre resultó herido gravemente y falleció poco después en el hospital.

Gladkov indicó que un tercer habitante de la región sufrió heridas graves al impactar un dron contra un automóvil junto a la aldea Borki.

La región de Bélgorod, colindante con las ucranianas de Sumi y Járkov, es periódicamente atacada con drones y fuego de artillería, según denuncian sus autoridades.