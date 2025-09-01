En video quedó registrado el momento exacto en que un turista se salva del ataque de un cocodrilo, en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México.

Se conoció que el hombre habría ignorado las advertencias de las autoridades de Protección Civil e ingresó a la zona peligrosa. En las imágenes se observa como el enorme cocodrilo se acerca sigilosamente al sujeto, mientras disfrutaba del agua.

El animal se acerca entre la espuma de las olas al sujeto, ante la mirada de los demás turistas. En cuestión de segundos, los otros visitantes alertaron al hombre, quien logra salir ileso del agua y resguardarse.

Misael López, director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, confirmó que el organismo recibió un reporte sobre la presencia del cocodrilo en la zona.

Por ello, Misael López hizo un llamado a la comunidad local y visitantes para atender las recomendaciones de seguridad en la zona.

Video: cocodrilo de tres metros arrastró el cuerpo de un hombre tras atacarlo en una playa

Un hombre fue atacado por un cocodrilo de agua salada mientras nadaba en la playa de Talise, ubicada en Palu, Sulawesi Central, en Indonesia.

Lo peor es que en video quedó grabado el momento en que el animal arrastra el cuerpo del hombre en la playa, el pasado jueves 27 de marzo.

La víctima que fue identificado como Sadarwinata de 51 años de edad, no hizo caso a las advertencias de las autoridades de no nadar en la playa.

¿Cómo ocurrió el ataque del cocodrilo en Indonesia?

Los testigos manifestaron que le advirtieron sobre el reptil que se encontraba en la orilla pero el hombre no logró escuchar las alertas.

Cuando menos lo esperaba el hombre fue atacado por el animal de tres metros. Lo sujetó con fuerza y realizó lo que se conoce como el “giro de la muerte”, un movimiento en el que el animal rompe los huesos de su presa y desgarra su carne, facilitando su ingestión.

El señor logró mover los brazos antes de quedar inmóvil, mientras el animal nadaba llevándolo consigo. Un dron térmico fue el que logró localizar al cocodrilo llevándose al hombre en mar abierto.

Para que el animal pudiera soltar el cuerpo tuvo que un integrante del Cuerpo de Brigada Móvil de la Policía de Sulawesi Central dispararle.