Una mujer fue condenada en Ecuador a 26 años de cárcel por el asesinato de una funcionaria de la Fiscalía ocurrida en noviembre de 2024 en el sur de Guayaquil, la ciudad que concentra el mayor número de homicidios del país, según informó este viernes el Ministerio Público.

La condena contra Katherine Lisbeth T. Ch. también contempla el pago de una multa de 460.000 dólares y una indemnización para la familia de la víctima de 20.000 dólares.

Durante el juicio, el fiscal a cargo del caso presentó pruebas como el testimonio de 17 testigos, informes investigativos de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), informes de la autopsia y grabaciones de las cámaras de seguridad próximas al lugar del crimen.

Según el parte informativo elaborado por la Dinased, a las 17:15 del día de los hechos, la víctima –identificada como Diana M. C., funcionaria de la Fiscalía de Guayas– abordó un taxi a la salida de su trabajo. Desde ese momento se perdió contacto con la mujer, por lo que sus familiares denunciaron su desaparición.

A las 20:30, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 9-1-1 alertó sobre la aparición de un cuerpo femenino sin vida en el barrio del Astillero, en el sur de Guayaquil, que fue identificado como Diana M. C.

Gracias a los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector y avenidas aledañas, se obtuvieron las características del taxi y sus placas, lo que permitió identificar al propietario del automotor, quien dio información preliminar sobre la ahora sentenciada, que habría alquilado el vehículo.

Horas más tarde, en un operativo ejecutado en el cantón (municipio) de Durán, la mujer fue ubicada y trasladada a la Unidad Judicial Cuartel Modelo, para ser puesta a disposición judicial.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes que lo ha situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, con un promedio que se ha incluso agudizado y recrudecido este año hasta registrar prácticamente un asesinato por hora a nivel nacional.

Detrás de este fenómeno está el auge de las bandas criminales dedicadas principalmente al narcotráfico, pero que en los últimos años también han diversificado sus actividad ilícitas a la minería ilegal, los secuestros y las extorsiones a todo tipo de negocios y personas.