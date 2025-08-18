El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia arrojó este domingo resultados preliminares de las elecciones generales de Bolivia que colocan al senador opositor Rodrigo Paz en primer lugar con un 31 % de los votos válidos, y al también opositor, el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, en segundo con un 27,3 %.
Lea también: Tiroteo en club de Nueva York deja tres muertos y nueve heridos
El resultado vaticina un inédito balotaje en Bolivia, entre Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Quiroga, de la alianza Libre, el próximo 19 de octubre, según lo que adelantó el organismo electoral boliviano.
Mientras que el empresario opositor Samuel Doria Medina, a quien las encuestas preelectorales perfilaban en primer lugar, aparece como tercero y fuera de la segunda vuelta con un 20,2 % de los votos.
De mantenerse esta tendencia, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) perdería el poder tras casi 20 años de hegemonía, debido a que su candidato, el exministro Eduardo del Castillo, habría obtenido un 3,2 % de los votos, según este conteo rápido.
Lea también: Ente electoral de Bolivia reporta tranquilidad en las elecciones pese a hechos “aislados”
El candidato de la izquierda mejor posicionado en el estudio es Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, en un cuarto lugar con un 8 %.
Rodrigo Paz Pereira, de 57 años, es hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993).
Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares.
Por su parte, Quiroga fue vicepresidente de Bolivia entre 1997 y 2001, año en que asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del entonces mandatario Hugo Banzer, quien dejó el cargo por motivos de salud.
Lea también: Andrónico Rodríguez, candidato a la presidencia de Bolivia, fue apedreado tras emitir su voto
Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.
Más de 7,5 millones de bolivianos estaban habilitados para votar en esta jornada y elegir al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio.