La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos FDA informó sobre el retiro de tres lotes de café instantáneo Clover Valley de ocho onzas, distribuido por Dollar General, tras detectarse una posible presencia de fragmentos de vidrio.

La alerta se originó luego de que un cliente notificara a empleados de la cadena sobre el problema. Según la FDA, ingerir vidrio “podría ocasionar lesiones graves, como cortes en la boca o garganta, daño dental e incluso perforaciones intestinales”.

Asimismo, hasta ahora no se han registrado casos de personas lesionadas o enfermas. La compañía ha iniciado un retiro voluntario del café afectado, vendido entre el 9 y el 21 de julio de 2025 en tiendas Dollar General de 48 estados: Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Misuri, Misisipi, Montana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Vermont, Washington, Wisconsin, Virginia Occidental y Wyoming.

#Recall: Dollar General Corp is recalling Clover Valley Instant Coffee due to the potential presence of glass. Learn more from @FDArecalls at https://t.co/MpV24r4eMp pic.twitter.com/fjXePwnqLY — Rhode Island Department of Health (@RIHEALTH) August 14, 2025

Los consumidores pueden identificar el lote y la fecha de vencimiento en el cuello del envase. La recomendación oficial es no consumir el producto, desecharlo y contactar con Dollar General para recibir un reembolso completo.

En un comunicado, la empresa pidió disculpas por el inconveniente y aseguró que investiga el origen de la contaminación. También confirmó que el retiro se está llevando a cabo con el conocimiento y supervisión de la FDA.

❗RECALL❗ Potential glass contamination.



Dollar General Corporation is recalling three (3) lots of its eight (8) ounce Clover Valley® Instant Coffee due to the potential presence of glass. pic.twitter.com/eNjEdHBiWt — Barren River Health (@BarrenRiverHD) August 14, 2025

“Dollar General está investigando activamente el origen de la contaminación del vidrio y se disculpa por cualquier inconveniente causado por este problema. El retiro del producto se lleva a cabo con el conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA)”, dijo.

¿Qué es Dollar General?

Fundada en 1939, Dollar General opera más de 20.500 tiendas en Estados Unidos y México bajo marcas como Dollar General, DG Market, DGX, pOpshelf y Mi Súper Dollar General.

Sus establecimientos ofrecen artículos de uso diario, desde alimentos y productos de higiene hasta artículos de temporada, con marcas propias y otras reconocidas como Coca-Cola, Nestlé y Procter & Gamble.

Los siguientes son los lotes afectados: