La fiscalía antidroga y agentes policiales del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá incautaron un cargamento de 100 kilos de estupefacientes dentro de un microbús de pasajeros en un sector del este de la capital, y arrestaron a dos personas por su presunta vinculación con el alijo.

Lea más: Al menos 9 muertos deja detonación en fábrica de explosivos en Brasil

La sustancia ilícita estaba camuflada en compartimentos dentro del vehículo en sus laterales, debajo de las ventanas y detrás del radio, según informó este martes en un comunicado el Ministerio Público.

En este operativo conjunto de la fiscalía antidroga del MP y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) “dos ciudadanos panameños quedaron aprehendidos”, detalla el comunicado.

En Panamá el estupefaciente más incautado es la cocaína y los paquetes pesan alrededor de un kilo cada uno.

Ver más: Colombia y Ecuador avanzan en propuesta de protocolo para deportar presos

La semana pasada, las autoridades panameñas incautaron, en menos de 24 horas, dos cargamentos que sumaban más de tres toneladas de drogas dentro de contenedores ubicados en puertos del país y que tenían como destino Europa.

Panamá es utilizado como puente de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino principal Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo, y Europa.

En el año 2024, las autoridades de Panamá decomisaron unas 80 toneladas de drogas, de acuerdo con la información oficial.