Un hecho realmente doloroso fue lo que ocurrió en la comunidad de Telanza, en el municipio de El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, en República Dominicana, el pasado sábado 9 de agosto.

Un hombre identificado como Melanio López Núñez, apodado “Buri”, terminó con la vida de su hijo de dos años antes de quitarse la suya.

De acuerdo con la información preliminar, López Núñez habría ahorcado al pequeño de dos años, identificado como Malvin, y posteriormente se quitó la vida de la misma manera.

Además, el hombre grabó un video que compartió en redes sociales. Horas antes de la tragedia, el hombre publicó en sus redes fotografías junto a su hijo y un lazo en las manos, acompañadas del mensaje: “Así tú lo quisiste, gracias por todo”.

Según familiares, la acción habría estado motivada por problemas sentimentales con su expareja, con quien llevaba varios días separado tras su decisión de mudarse a otro municipio.

Asimismo, vecinos y allegados describen a López Núñez como un hombre trabajador, pero reservado, que nunca compartió sus problemas personales. “Es la primera vez que vemos algo tan doloroso en esta comunidad”, señalaron residentes del lugar a medios locales.

El reporte oficial indica que el padre se había llevado al niño varios días antes de ser encontrados sin vida en la localidad. Igualmente, la madre del hombre, entre lágrimas, lamentó la pérdida de su hijo y de su nieto, que no se imaginaba lo que iba a hacer.